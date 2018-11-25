طلاب جامعة أسوان يتوافدون على معرض الكتاب.. صور

توافد عدد من طلاب بعض الكليات بجامعة أسوان اليوم لزيارة معرض الكتاب المقام فى مدينة أسوان الجديدة وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بتسيير أتوبيسات لنقل الطلاب من مقرات الجامعة المختلفة إلى مقر إقامة معرض الكتاب.



وأعرب طلاب كليات العلوم والتربية والهندسة والتجارة والزراعة عن إعجابهم الشديد بالكتب والمراجع الموجودة فى المعرض، والتي يتجاوز عددها أكثر من 20 ألف كتاب فى مختلف فروع الثقافة والمعرفة .



الجدير بالذكر أن جامعة أسوان بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ينظمان معرضًا للكتاب خلال الفترة من 19-29 نوفمبر الحالى فى الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة ويشارك فيه أيضا جميع قطاعات الثقافة وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة .