علماء يشككون في نظرية التطور البشري.. ويؤكدون: كل البشر من أب واحد وأم واحدة

كشف علماء أن قصة آدم وحواء أول رجل وامرأة على الأرض أثبتت صحتها، وأكدوا أن جميع البشر من أب واحد وأم واحدة.



وأكدت صحيفة "ميرور"، أن العلماء قالوا إننا نشأنا من زوجين وحيدين ، عاشا منذ 100،000 إلى 200،000 سنة، بعد أن تسبب حدث كارثي في ​​القضاء على الجنس البشري بأكمله.



وجاءت النتائج من قبل العلماء الذين قاموا بمسح "الرموز الشريطية" الجينية لخمسة ملايين كائن حي، بما في ذلك البشر ، من 100،000 نوع مختلف.



وأوضحت الصحيفة انه وفقا للكتاب المقدس ، تم اختيار آدم وحواء ليكونا أول شعب يعيش على الأرض .



وقاد هذا البحث كلا من الباحث مارك ستويك والباحث ديفيد ثيرل من جامعة بازل بسويسرا.



وتوصل العلماء إلى أن 90٪ من البشر الذين يعيشون اليوم يأتون من نفس الزوجين ، أي قبل أقل من 250 ألف عام ، مما يشكك في نظرية أنماط التطور البشري.



ونشر التقرير الجديد لخبراء في جامعة روكفلر بالتعاون مع جامعة بازل النتائج غير العادية في تطور الإنسان.



وقام العلماء بالبحث في أفكار "البيانات الضخمة" من قواعد البيانات الوراثية سريعة النمو في العالم واستعرضوا مؤلفات كبيرة في نظرية التطور، بما في ذلك داروين.