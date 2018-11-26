ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الحبيب علي الجفري يكشف عن عمل يجعل الله يغفر ذنوبك

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:03 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملا يجعل الله سبحانه وتعالى يشكر لفاعله ويغفر له ذنوبه.

وأوضح "الجفري" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن من يزيح ما يؤذي طريق الناس، سواء غصن شائك أو شجرة أو حجرًا وما نحوها، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ويغفر له ذنبه.

واستشهد بما أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بيْنَما رجُلٌ يمْشِي بِطريقٍ وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأخَّرُه فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ".
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات أولى ثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

وفد الشباب والرياضة يزور نادي أسوان الرياضي لإقامة مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. صور

الداخلية تواصل التضحية من جديد.. سيارة نقل تدهس ضابطين فى كمين على الطريق الإقليمى بالعياط.. وأحدهما قبل وفاته: اللهم اغسلني بدمي.. صور

مجلس النواب يناقش 6 قرارات جمهورية.. اليوم

فائدة جمالية لن تتوقعيها لمعجون الأسنان

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الـ 15 للثروة المعدنية

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

طريقة صحية ومبتكرة لتحضير الكيك فى دقائق

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

رئيس جامعة طنطا يفتتح مهرجان الجوالة الـ 14.. صور

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

أم أبو النمرس أغرقت رضيعها ببرميل مياه.. وزوجها هددها بفضح علاقتها الآثمة فقتلته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟