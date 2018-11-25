إطلاق المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة.. المؤتمر برعاية 3 وزارات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا

مايا مرسي: نأمل انتهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة

سحر نصر: الحملة القومية ضد التحرش ضمن منظومة متكاملة لدعم المرأة

نائب وزير النقل: حملات توعية بمترو الأنفاق بخطورة التحرش

أطلق المجلس القومى للمرأة اليوم المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وشهد المؤتمر إطلاق المبادرة حضور كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، والدكتور دينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب، و بلرت أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة ، وذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن مؤتمر اليوم هو أول فاعلية يتم تنظيمها فى اطار حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، معربة عن أملها فى القضاء التام على جميع مظاهر العنف ضد المرأة وليس التحرش الجنسي فقط.وعبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بهذه الشراكة الكبيرة مع العديد من الوزارات المصرية والجهات الدولية والقطاع الخاص والشركاء الإعلاميين والتى تحدث لاول مرة على قضية واحدة هى تمكين المرأة وتوعيتها بوجود قانون ينصفها يتضمن عقوبة للجانى، فضلا عن وجود خط ساخن لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس هو ١٥١١٥ يتلقى شكاوى المرأة .كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى حملة "حياتك محطات .. متخليش محطة توقفك" التى أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة النقل, تهدف أيضا إلى تمكين المرأة وتوعيتها ، معربة عن تطلعها الى الوصول الى المرأة فى جميع المحافظات من خلال أتوبيسات النقل العام بهدف توعيتهن بالقانون ، مشددة على أن الوعى المجتمعى هو أساس التحرك للقضاء على التحرش الجنسي والعنف بصفة عامة، كما أكدت أهمية التعليم والتوعية والقانون وادماج الرجال للقضاء على العنف ، ووجهت خالص الشكر الى جميع الرجال المساندين لقضايا المرأة .كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بالشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لخروج إطار شراكة الأمم المتحدة فى مصر بمحور خاص لتمكين المرأة ، مؤكدة أن هذا يقدم رسالة إلى العالم أن الدولة المصرية تخطو خطوات حثيثة وواثقة نحو تمكين المرأة ومكافحة مظاهر العنف ضدها، مشيرة إلى أن الدستور المصري نص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من مظاهر العنف ضدها.وقالت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة سعيدة بتدشين المبادرة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارتى النقل والشباب والمجلس القومى للمرأة والشركاء فى التنمية، والتى تأتى فى إطار منظومة متكاملة لتمكين المرأة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعمها.وأكدت الوزيرة على دعم الوزارة للمرأة، موضحة أن المرأة تستفيد تقريبًا من نصف التمويل الذي تنجح الوزارة في الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية، كما ينص قانون الاستثمار على المساواة في الفرص بين الذكور والإناث.وذكرت الوزيرة، أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة لدعم مشروعات المرأة، وإنشاء شباك مخصص للمرأة فى مركز خدمات المستثمرين.وأكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، أن هذه الحملة تنتهجها الحكومة المصرية لمقاومة العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن وزارة النقل تتعامل مع جمهور كبير مع الركاب يوميا، ولذلك بدأت بعمل حملات توعية فى مترو الانفاق من مخاطر التحرش الجنسى.وذكرت الدكتورة دينا فؤاد، وكيل وزارة الشباب، أن وزارة الشباب تعاونت مع جميع الوزارات لتنفيذ حملات ضد التحرش الجنسى، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى فى هذا المجال، وتدريب الفتيات فى مراكز الشباب على الدفاع عن النفس ضد التحرش الجنسى.وأكدت بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، أن اليوم هو العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، يمثل اطلاق حملة ضد التحرش الجنسى فى وسائل المواصلات العامة، ولتشجيع كل عضو فى المجتمع على محاربة العنف ضد المرأة، وهو ما تقوم به الأمم المتحدة فى كافة أنحاء العالم.وأوضحت أن الهدف رقم 5 الخاص بالتنمية المستدامة، يطالب المجتمع العالمى لمحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2020 نعمل على تحرير المرأة من العنف على مستوى العالم.وقال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبى ملتزم بضمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المرأة فى مصر، مشيرا إلى أن تمكين المرأة يتصدر اهتمامات الاتحاد الاوروبى، لذلك فإن الاتحاد سعيد بالمشاركة فى هذه المبادرة من أجل تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة من خلال دعم عدد من المشروعات حتى 2030، ويتجاوز الدعم الذى يقدمه الاتحاد الاوروبى نحو 20 مليون يورو لدعم مشروعات المرأة.وذكرت ياسمين حمدان، مديرة مشروع مكافحة التحرش بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنه سيتم عرض بانرات فى مراكز الشباب لمحاربة التحرش الجنسى.تجدر الإشارة إلى أن المبادرة هي أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين .وأطلقت المبادرة حملة توعوية لمحاربة التحرش الجنسي في المواصلات العامة بمصر، وتدعو الحملة المواطنين لدعم جهود الدولة المبذولة لمحاربة التحرش الجنسي، وذلك عن طريق مشاركة فيديو الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر دعوة الحملة لمناهضة التحرش الجنسي وصور العنف الأخرى ضد المرأة، خاصة في المواصلات العامة، حيث تتم معظم حالات التحرش الجنسي بحسب آخر الدراسات، كما تقدم الحملة معلومات ونصائح لزيادة معدل الأمان في محطات المترو والأماكن العامة.