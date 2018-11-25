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أخبار البلد

مكرم محمد أحمد: الشيخ زايد كان أيقونة العرب وأسوة حسنة للجميع

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:59 م
مكرم محمد احمد
مكرم محمد احمد
محمود نوفل ونهلة الشربيني
أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تميز بالفراسة وقدرته على تغيير الواقع وأنجز توحيد الإمارات وأنشأ وطنا فريدا يقوم على تكافؤ الفرص ويمتاز بالتسامح.

وأوضح مكرم خلال احتفالية "زايد في قلوب المصريين"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب، أن زايد كان أسوة حسنة خيرة للجميع، ولم ينفق أي أموال من أموال بلاده علي الحروب والشرور، الأمر الذي دفعه لمد يده إلى كل الدول العربية الفقيرة وبني مدنا وأحياء ومدارس ليصبح أيقونة العرب.

وبين مكرم أن زايد كان عربيا ينتصر لكل القضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مواقفه مع مصر تمتاز بالشهامة والوفاء الأمر الذي جعله يسكن قلوب كل المصريين مسلما ومسيحيا، موضحا ان زايد أعان مصر على إزالة آثار حرب 1967 وتحقيق الانتصار في حرب 1973. 

وألمح مكرم إلى أن زايد كان لديه إيمان عميق بمصر والمصريين، وكان تقديره للرئيس السادات كبيرا وكان وده لمبارك عظيما، وامتد هذا لأبنائه جميعا الذين يرتبطون بحب كبير وعميق لمصر والمصريين.

وأكد مكرم أن العلاقة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السيسي علاقة قوية جدا.
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