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تعليم

افتتاح معرض علاقات مجردة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتح الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة اليوم معرض "علاقات مجردة" الفنان الدكتور أحمد عبد الحميد الشافعى المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة تحت رعاية أ.د أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور أحمد الشافعى أن المعرض المعرض يضم 9 أعمال فنية كبرى استعرضت عدة مراحل تجريدية التى تخرج من شغف الفنان بالشكل المصرى القديم بقيم تجريدية من مشاهد يومية مصرية ، حيث تم تناول الشكل الإنسانى بروح الشكل المصرى القديم.

الجدير بالذكر أن الفنان الدكتور أحمد الشافعى مسجل له أكبر لوحة فنية تحت الماء ومسجلة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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