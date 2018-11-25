الأهرام: زايد في قلوب المصريين.. واحتفالنا به شكرا على ما قدمه

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على رعايتهما لاحتفالية مؤسسة الأهرام بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات بما يعبر عن مدى حرص الجانبين على الترابط الشعبي بين البلدين.



وأضاف "سلامة" خلال كلمة ألقاها بمؤتمر زايد في قلوب المصريين الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بحضور رئيس الوزراء اليوم الاحد، أن احتفالية اليوم تقدمها مؤسسة الأهرام والشعب المصري كنوع من الشكر لدولة الإمارات وشعبها وحكومتها على ما قدمه الشيخ زايد.



وأشار إلى أن هذا العام تحل الذكرى المئوية لثلاثة زعماء غيروا من الوطن العربي وساروا به نحو المجد والعزة وهم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد انور السادات، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مشيرا إلى أنه يطلق عليه اسم عام الزعماء، فليس فقط هذا العام من جمع بينهم، لكن هناك العديد من الصفات المشتركة كالعبقرية وبعد النظر.



وكانت قد انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "زايد في قلوب المصريين"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات الهامة على رأسها رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.



وتتضمن الاحتفالية إصدار كتاب وثائقي عن الشيخ زايد، شارك به نخبة من كبار المفكرين، والمؤرخين، والمثقفين العرب، حيث يعد الكتاب وثيقة علمية وإعلامية كبيرة لما يحتوي من معلومات بعضها يتم التوثيق له للمرة الأولى.

