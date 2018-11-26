رئيس طلاب عين شمس يكشف عن تشكيل جديد للجان الاتحاد يحاكي الشركات العالمية .. فيديو

قال أشرف خالد، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن مهام عمل لجان اتحاد الطلاب السبعة، معروفة ومحددة، ولم يحدث بها أي تغيير منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص لجان نوعية للموارد البشرية، للإعلام والدعايا، والتسويق، لمواكبة التطور في الأنشطة الطلابية، ولتلبية احتياجات المجلس من أجل خدمة الطلاب بشكل فعلي.



وأضاف خالد، خلال استضافته بندوة لاتحادات طلاب جامعات العاصمة، بموقع «صدى البلد» أنه يتم دراسة أقسام الشركات العالمية، وذلك لتطبيق ما سيحتاجه منها مجلس اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن الفجوة تتسع، فأصبح الأمر ليس بدراسة بعيدة عن احتياجات سوق العمل، بل أن نظام العمل لا يتدرب عليه الطلاب خلال سنوات الدراسة، بسبب الاختلاف الكبير بين لجان الاتحاد ونظم العمل المتطورة، والمتبعة في المنظمات العالمية.



وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أنه يسعى للارتقاء بكيان اتحاد الطلاب، ولا يقتصر العمل على الأنشطة المحددة باللجان السبعة، ولكن توسيع دائرة الأنشطة، لتخريج طالب يعلم جيدا متطلبات سوق العمل، والتدريب على المهارات المطلوبة لسوق العمل حاليا.

