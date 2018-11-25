جامعة جنوب الوادي تنفى إحالة 5 طلاب للتحقيق بتهمة ارتكاب وقائع غير أخلاقية

نفى الدكتور عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، مانسب إليه من تصريحات صحفية بأن إدارة الجامعه اتخذت قرارًا بتحويل 5 طلاب لمجلس التأديب والتحقيق معهم على خلفية ضبطهم من قبل إدارة أمن الجامعة لقيامهم بممارسات غير أخلاقية بالجامعه.





وأشار منصور، إلى أن إدارة الجامعة تحتفظ لنفسها بالحق فى مقاضاة من نشر هذا الخبر العاري من الصحة جملة وتفصيلًا، حيث لم يتحرر أي محاضر بهذا الشأن الكاذب.



