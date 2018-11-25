لأول مرة في أفريقيا.. تطبيق أول نظام للتعريف بموعد أوتوبيس النقل العام فى القاهرة..المحافظ: نعمل على تطبيق منظومة احترافية ..ورئيس مواصلات مصر: تفعيل الكارت الذكي وتجزئة الرحلة وربط الخطوط بالمترو

نهدف لزيادة الخطوط إلى 52 لربط العاصمة بالمدن الجديدة بنهاية 2019

تفعيل الكارت الذكي والذي يقدم تخفيضا على سعر التذكرة

تجزئة قيمة الرحلة الواحدة إلى أجزاء طبقًا لعدد المحطات

مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكيًا

تحرص محافظة القاهرة بالاستمرار على خططها لتطوير أسطول هيئة النقل العام وتحديثه وزيادة أعداده وتوفير أوتوبيس لائق لمواطني القاهرة سواء من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أوتوبيسات وميني باصات من ماركات عالمية وكفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على استخدامها وترك سياراتهم الخاصة مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة .واجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع د . هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر والوفد المرافق له اليوم.وأكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركة لاستكمال مسيرتها في الدفع بالأوتوبيسات والميني باص الذكي لتغطية أحياء القاهرة وربط المدن الجديدة بالقاهرة.وأشار اللواء خالد عبد العال إلى مزايا أوتوبيسات الشركة، والتي تعمل من خلال منظومة إلكترونية تدار باحترافية مع مزايا أخرى، حيث إنها مكيفة على مدار العام ومزودة بشاشة للدفع الإلكتروني وإنترنت مجاني وشاشات لعرض المسارات والمحطات التالية وإذاعة داخلية مع وجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سلامة وأمان الركاب.واستعرض د . هشام طه خطة الشركة للوصول إلى 52 خط تغطي القاهرة وتربطها بالمدن الجديدة مع نهاية العام القادم بزيادة أسطول الشركة، وأكد أنه تم تفعيل الكارت الذكي المدفوع مقدمًا بديلًا عن التذاكر الورقية، والذي يقدم تخفيضا على سعر التذكرة المقررة ، وقد تم ربطه مع مترو الأنفاق لإمكانية ركوب حامله المترو.وتم وضع خطة مسارات خطوط الشركة على خريطة مسارات مترو الأنفاق بالقاهرة وربط محطاتها مع محطات التوقف الرئيسية للمترو، وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق التكامل ما بين وسائل النقل العامة والتيسير على المواطنين باستخدام المترو وأتوبيسات الشركات بكارت واحد، وأضاف أنه جار حاليًا دراسة العمل على تجزئة قيمة الرحلة الواحدة إلى أجزاء طبقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، ويتم خصمها من قيمة الكارت.وأشار د . هشام طه إلى تطبيق أول نظام لتعريف المواطن بموعد وصول الأوتوبيس بالقاهرة كأول مدينة بأفريقيا كلها يتم من خلال إنزال تطبيق على المحمول، وجار التفاهم مع هيئة النقل العام لتطبيقه على عدد من خطوط أتوبيسات الهيئة، مؤكدًا على أهمية تطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة الأسطول، حيث يتم مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكيًا.شهد اللقاء اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، وعدد من قيادات المحافظة والشركة.