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حوادث

في يوم مكافحة العنف ضد المرأة.. الداخلية: الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
وجه اللواء محمد توفيق وزير الداخلية - قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاثة أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2018، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً) فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، والبدء فى حملة الــ( 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ) خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، والمتعارف عليها دوليًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التلاحم بين جهاز الشرطة وكافة شرائح المجتمع.
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