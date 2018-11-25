في يوم مكافحة العنف ضد المرأة.. الداخلية: الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة

وجه اللواء محمد توفيق وزير الداخلية - قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاثة أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2018، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً) فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، والبدء فى حملة الــ( 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ) خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، والمتعارف عليها دوليًا.



