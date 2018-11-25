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رياضة

الاتحاد يتقدم على الطلائع بهدف بنظرية الهجوم الخاطف في الشوط الأول ..فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
يسري غازي
أنهى فريق الاتحاد السكندري، الشوط الأول أمام طلائع الجيش متقدمًا بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليًا على ملعب استاد الإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

بدأ اللقاء بهجوم خاطف لزعيم الثغر، عن طريق خالد قمر، الذى هدد دفاعات الفريق العسكرى، وسدد كرة قوية نجح خلالها حارس الطلائع فى إبعاد الكرة إلى ضربة ركنية.

ونجح خالد قمر فى تسجيل الهدف الأول للاتحاد السكندرى فى الدقيقة السادسة، وسدد الكرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يسار حارس الطلائع.

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