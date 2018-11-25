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أخبار البلد

الثقافي الكاثوليكي يناقش جماليات الحياة وقبول الآخر مع شباب المنيا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
صدى البلد
نظم المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا صالونه الثقافي السادس بعنوان "جماليات الحياة" تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك. 

شارك في فعاليات الصالون الثقافي مجموعة كبيرة من الشباب، وتحدثوا حول أجمل ما في الحياة من وجهة نظرهم، وكيفية الاندماج في المجتمع من خلال العلاقات الناضجة والصحيحة وتحديد ملامح الثقافة والاندماج بين الأنا والآخر.

ويشار إلى أن الرسالة العامة للمركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا هي الإنسان وكل إنسان من أجل الإنسان، فضلا عن خلق بيئة ناضجة لتبادل الثقافات ومعرفة التوجهات الفكرية المختلفة وقبول الآخر.
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