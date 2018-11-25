الثقافي الكاثوليكي يناقش جماليات الحياة وقبول الآخر مع شباب المنيا

نظم المركز الثقافي الكاثوليكي بالمنيا صالونه الثقافي السادس بعنوان "جماليات الحياة" تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك.





شارك في فعاليات الصالون الثقافي مجموعة كبيرة من الشباب، وتحدثوا حول أجمل ما في الحياة من وجهة نظرهم، وكيفية الاندماج في المجتمع من خلال العلاقات الناضجة والصحيحة وتحديد ملامح الثقافة والاندماج بين الأنا والآخر.



