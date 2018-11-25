سامح الصريطي يكشف عن علاقته بالفنان محمود مرسي: كنا بنلف علي عربيات الكبدة

قال الفنان سامح الصريطي، إنه لم يخش العمل مع الفنان القدير محمود مرسي، حيث إنهم تحولا لصديقين خلال فترة وجيزة، مؤكدا أنهم كانوا يأكلون باستمرار على عربات الكبدة المتنقلة.



وأوضح الصريطي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الفنان محمود مرسي لم يتمثل في دور الأب، ولكنه كان صديقا رقيبا على تصرفات من حوله، ودائما ما يقدم النصائح والإرشادات لهم.



وتابع أن محمود مرسي كان يعتذر عن الكثير من الأعمال الإذاعية للعمل بالفن والسينما، حيث إنه كان متيقنا من ترسيخ صورته واسمه عبر السينما.



وأبدى الفنان الصريطي عن سعادته بالعمل مع كثير من فناني الزمن الجميل من بينهم الفنان القديم فريد شوقي، محمود مرسي، عمر الشريف ومحمود المليجي.