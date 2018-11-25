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فن

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
خطفت الفنانة ناهد السباعى الأضواء إليها فور وصولها الى السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى، حيث تحضر حفل افتتاح فيلمها الجديد "جريمة الايموبيليا" للمخرج خالد الحجر.

كشفت الفنانة ناهد السباعي في تصريح خاص لصدى البلد، أن الفستان الذي ترتديه في عرض فيلمها جريمة الايموبيليا بالقاهرة السينمائي من ماركة ستيفان رونالد.

وأطلت ناهد بفستان جريء من اللون النبيتي مطرز و طويل مع استعانتها بشعر المستعار الطويل .
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا
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