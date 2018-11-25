إقبال كبير على جناح فالكون جروب بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

شاركت مجموعة فالكون جروب فى فعاليات المعرض الدولي الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالاتCairo ICT، لتكنولوجيا الدفاع والأمن والسلامة الذى افتتحه صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع.



وشهد جناح الشركة إقبالا كبيرا من مئات الزوار من مصر والدول المشاركة للاطلاع على أحدث الاجهزة التى شملها الجناح ، حيث شاركت المجموعة بالعديد من الاجهزة العالمية قدمتها 11 شركة تابعة للمجموعة القابضة، وأهم الأجهزة التى تستخدم فى العديد من المجالات سواء كانت للحراسات او للخدمات الرقمية عالية الجودة.



من جانبه أكد المهندس أحمد البستاوى، مدير عام شركة فالكون للأنظمة الفنية، ان جناح فالكون يضم أجهزة متخصصة فى الكشف عن بقايا الالغام او المخدرات، الى جانب أحدث اجهزة " اكس – راى" التى تستخدمها فالكون فى تأمين المطارات والجامعات الحكومية وعدد من الجامعات الخاصة، كما يشمل جهازا خاصا بالبصمات من خلال الوجه واليد التى تنفذه الشركات الالمانية الكبرى، وايضا تستخدمه فالكون فى تأمين المطارات المصرية التى نقوم بتأمينها.



وأضاف البستاوى، ان الجناح يضم احدث كاميرات المراقبة الدولية وخاصة الايطالية، الى جانب اجهزة «اكس راى» للكشف عن الحقائب والسيارات والامتعة وبضائع النقل، وتقوم فالكون باستخدامها فى الموانئ المصرية التى تتولى تأمينها، كما يشمل الجناح لاول مرة فى مصر "موبتكس" وهى ماركة كاميرات مراقبة المانية الصنع.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن صباح اليوم خلال افتتاح المعرض عن إطلاق «مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية في هذا المجال.