سفاح يمزق حبيبته السابقة ويأكل قلبها ومخها .. صور

اتهم رجل بقتل حبيبته السابقة وطهى وأكل أعضاء من جسدها، وأصبح مستعدا للمحاكمة بعد أن تبين أنه غير مختل عقليًا.





ووجدت الشرطة الأمريكية جثة السيدة تامي جو بلانتون البالغة من العمر 46 عامًا، ممزقة وبها عدة طعنات متفرقة، وأجزاء من قلبها، ورئتيها ودماغها مفقودة، داخل منزلها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور".





ويتهم جوزيف اوبرانزلي 37 عاما، باستخدام منشار كهربائي لفتح جمجمة ضحيته، حتى يتمكن من تناول أجزاء من دماغها وأجزاء من قلبها ورئتيها.





وقالت الشرطة إن المتهم اعترف بالجرائم المروعة ، بما في ذلك "طهي جزء من دماغ ضحيته وتناولها"، عقب اعتقاله في جيفرسونفيل بولاية إنديانا.





وفي أكتوبر 2017 ، تبين أنه "غير مختل عقليا" ليُحاكم في جرائم القتل والاغتصاب والسرقة.





وقد يواجه أوبرهانزلي، المتهم أيضًا بتشويه أجزاء من جسد ضحيته تامي، عقوبة الإعدام إذا تمت إدانته.





فيما قرر القاضي أن المتهم لائق للمحاكمة بعد أن وجد الطبيب أنه في كامل قواه العقلية .



