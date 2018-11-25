ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

انطلاق فعاليات الموسم الأول للنادي الثقافي بجامعة المنيا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الموسم الأول للنادي الثقافي للعام الجامعي 2018\ 2019، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا.

ويشتمل الموسم الثقافي على مسابقات في، الشعر الفصيح، والشعر العامي، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والرواية، وندوات تنمية بشرية وصالون ثقافي، وندوات وورش عمل علمية، هذا بالإضافة إلى زيارة للمتاحف وقصور الثقافة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي أن تنظيم النادي الثقافي الذي تقيمه الجامعة بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، يهدف إلى اكتشاف وصقل وتنمية مواهب الطلاب الأدبية والثقافية والعلمية، وتشجيعهم على إبراز طاقاتهم في صورة أعمال أدبية تخاطب أمثالهم من الشباب على بذل أقصى جهد للارتقاء بمصرنا الغالية، إلى جانب عرض النماذج المتميزة من إبداعات طلاب النادي لعرضها على جموع الشباب المصري، وكذلك تنفيذ ندوات ولقاءات ثقافية وتوعوية وعلمية مع رموز الفكر والفنون لزيادة التوعية والانتماء.

وشارك في المسابقة التي أقيمت اليوم للأبحاث العلمية في المجال الزراعي، بصالة الأنشطة الثقافية بالمتحف الفني الحديث بالجامعة 15 كلية من كليات الجامعة بعدد 18 بحث زراعي علمي تدور محاوره حول إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للفلاح المصري والأراضى الزراعية.

من جانبه أشار وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب ومنسق عام النادي الثقافي بالجامعة، إلى أنه قام بتحكيم المسابقة كل من الدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور حسين عبد الجليل، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، كما قام بالإشراف على المسابقة أشرف مبروك ممثل إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.
loading...

ترشيحاتنا

جون أنطوى يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق فى الدورى الممتاز

عباس شومان بالأدلة : كلام سعد الهلالي عن المساواة في الميراث باطل

برقية عاجلة محمد بن سلمان لـ خليفة بن زايد بعد مغادرة الإمارات

إطلالات مميزة لدرة تنال إعجاب متابعيها.. صور

تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي للدورة الـ22 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات

مفاجأة: جاريدو على أعتاب العودة لتدريب الأهلي

جامعة عين شمس تكشف حقيقة استضافة صافيناز

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

6 علاجات بديل طبيعي لفوار الحموضة من مطبخك

أحراز التخابر مع حماس: الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس لمناقشة رؤية الإخوان

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة صادمة: الأمير تشارلز من نسل مصاصي الدماء

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

فيديو

ضبط عاطل وتاجر تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية.. فيديو
الداخلية تسعد أسرة طفل مختطف بـ 6 أكتوبر بعد تمكنها من تحريره .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: مقابلة وزير الرياضة أعادت إليّ الروح وأنتظر تنفيذ وعوده
إخلاء 4 قرى في إيران بسبب الفيضانات .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: رئيس الاتحاد سبب تحولي إلى بائع كشري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟