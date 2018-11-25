انطلاق فعاليات الموسم الأول للنادي الثقافي بجامعة المنيا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الموسم الأول للنادي الثقافي للعام الجامعي 2018\ 2019، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا.



ويشتمل الموسم الثقافي على مسابقات في، الشعر الفصيح، والشعر العامي، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والرواية، وندوات تنمية بشرية وصالون ثقافي، وندوات وورش عمل علمية، هذا بالإضافة إلى زيارة للمتاحف وقصور الثقافة.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي أن تنظيم النادي الثقافي الذي تقيمه الجامعة بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، يهدف إلى اكتشاف وصقل وتنمية مواهب الطلاب الأدبية والثقافية والعلمية، وتشجيعهم على إبراز طاقاتهم في صورة أعمال أدبية تخاطب أمثالهم من الشباب على بذل أقصى جهد للارتقاء بمصرنا الغالية، إلى جانب عرض النماذج المتميزة من إبداعات طلاب النادي لعرضها على جموع الشباب المصري، وكذلك تنفيذ ندوات ولقاءات ثقافية وتوعوية وعلمية مع رموز الفكر والفنون لزيادة التوعية والانتماء.



وشارك في المسابقة التي أقيمت اليوم للأبحاث العلمية في المجال الزراعي، بصالة الأنشطة الثقافية بالمتحف الفني الحديث بالجامعة 15 كلية من كليات الجامعة بعدد 18 بحث زراعي علمي تدور محاوره حول إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للفلاح المصري والأراضى الزراعية.



من جانبه أشار وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب ومنسق عام النادي الثقافي بالجامعة، إلى أنه قام بتحكيم المسابقة كل من الدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور حسين عبد الجليل، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، كما قام بالإشراف على المسابقة أشرف مبروك ممثل إدارة البرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.