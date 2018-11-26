اليوم.. بدء تنفيذ الحملة الليلية للاستقصاء عن مرض الفلاريا ‏بقرى الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا اليوم الإثنين، والمستمرة حتى يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الشرقية وتحت إشراف إدارة الملاريا والفلاريا بمديرية الصحة بالقرى التابعة لمراكز ( أولاد صقر – أبوحماد - القرين) .
وأوضح المحافظ أن الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة و الوصول بالخدمة الصحية للقرى والمناطق البعيدة والمحرومة مؤكدًا دعمه الدائم للمنظومة الصحية وتطويرها بنطاق المحافظة.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه سيتم تنفيذ الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا بقريتي (بني منصور- منشأة ناصر) التابعتان لمركز أولاد صقر في الفترة من 26 / 11 / 2018 حتى 29 / 11 / 2018 كما سيتم تنفيذ الحملة بمدينة القرين في الفترة من 3 / 12 / 2018 حتى 6 / 12 / 2018 بالإضافة إلى تنفيذ الحملة بقريتي (شنبارة - المسيد) التابعتان لمركز أبوحماد في الفترة من 10 / 12 / 2018 حتى 13/ 12 /2018 مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة القضاء على مرض الفلاريا طبقًا للخطة المتفق عليها بجميع قري المحافظة.
وأوضح المحافظ أن الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة و الوصول بالخدمة الصحية للقرى والمناطق البعيدة والمحرومة مؤكدًا دعمه الدائم للمنظومة الصحية وتطويرها بنطاق المحافظة.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه سيتم تنفيذ الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا بقريتي (بني منصور- منشأة ناصر) التابعتان لمركز أولاد صقر في الفترة من 26 / 11 / 2018 حتى 29 / 11 / 2018 كما سيتم تنفيذ الحملة بمدينة القرين في الفترة من 3 / 12 / 2018 حتى 6 / 12 / 2018 بالإضافة إلى تنفيذ الحملة بقريتي (شنبارة - المسيد) التابعتان لمركز أبوحماد في الفترة من 10 / 12 / 2018 حتى 13/ 12 /2018 مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة القضاء على مرض الفلاريا طبقًا للخطة المتفق عليها بجميع قري المحافظة.