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محافظات

اليوم.. بدء تنفيذ الحملة الليلية للاستقصاء عن مرض الفلاريا ‏بقرى الشرقية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ الحملة الليلية للإستقصاء ‏عن مرض الفلاريا اليوم الإثنين، والمستمرة حتى يوم ‏الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ‏ومحافظة الشرقية وتحت إشراف إدارة الملاريا والفلاريا بمديرية الصحة ‏بالقرى التابعة لمراكز ( أولاد صقر – أبوحماد - القرين) .‏

وأوضح المحافظ أن الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا تأتي في إطار ‏تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من ‏أبناء المحافظة و الوصول بالخدمة الصحية للقرى والمناطق البعيدة والمحرومة ‏مؤكدًا دعمه الدائم للمنظومة الصحية وتطويرها بنطاق المحافظة.‏

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ‏أنه سيتم تنفيذ الحملة الليلية للإستقصاء عن مرض الفلاريا بقريتي (بني منصور- ‏منشأة ناصر) التابعتان لمركز أولاد صقر في الفترة من 26 / 11 / 2018 حتى ‏‏29 / 11 / 2018 كما سيتم تنفيذ الحملة بمدينة القرين في الفترة من ‏‏3 / 12 / 2018 حتى 6 / 12 / 2018 بالإضافة إلى تنفيذ الحملة بقريتي (شنبارة - ‏المسيد) التابعتان لمركز أبوحماد في الفترة من 10 / 12 / 2018 حتى ‏‏13/ 12 /2018 مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة القضاء على مرض الفلاريا طبقًا ‏للخطة المتفق عليها بجميع قري المحافظة.
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