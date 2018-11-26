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ديني

الحبيب علي الجفري: أزمة العالم الحقيقية في النفوس الأمارة بالسوء

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى يرفع عن القلب مشقة انتظار العطاء من غيره من الخلق.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أزمتنا وأزمة العالم الحقيقية هي النفوس أمّارة بالسوء التى تستسلم للأهواء والرغبات وتأبى التزكية مشيرًا إلى أن هنا –في النفس- مكمن فلاح الإنسان وخيبته.

واستشهد بقوله تعالى: « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)» من سورة الشمس، داعيًا: «اللهم آتِ نفوسنا تَقْواها وزكّها أنت خير من زَكَّاهَا أنت وليها ومولاها».
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