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محافظات

اليوم.. بدء الموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضي الزراعية بالقليوبية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:51 ص
الدكتور علاء مرزوق
الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
تنطلق اليوم الاثنين الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وقال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إنه تم وضع 3 مراحل لعمليات الإزالة الخاصة بالموجة الأولى على الأراضي الزراعية، أولها التنسيق الكامل بين جميع الجهات لتحقيق المستهدف منها، ثانيا تحديد اسم المتعدي الحقيقي وعمل محضر له وتغليظ العقوبة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل جزءا من الأمن القومي لمصر، وثالثا استخدام الأسلوب العلمي الدقيق لتقسيم المخالفات على الأراضي الزراعية وتصنيفها، مشددا على الجدية في تنفيذ الإزالات.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه أمر بالإزالة الكاملة للمخالفة ووجود أطراف أو فنيين تابعين لشركات المياه والكهرباء حتى يتم فصلهما عن المبنى المخالف.

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