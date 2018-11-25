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أخبار العالم

الشعب السويسري يرفض في استفتاء وضع الدستور السويسري فوق القانون الدولي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
أ ش أ
رفض الشعب السويسري في تصويت فيدرالي اليوم الأحد وبنسبة 66.4 % من عدد المصوتين، مبادرة طرحها حزب الشعب اليميني السويسري والتي يدعو فيها إلى جعل القانون السويسري فوق القانون الدولي.

وتراقب العديد من بلدان العالم والدول المجاورة لسويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبي عن كثب ها التصويت نظرا للتداعيات التي قد تترتب عليه في حال كان السويسريون قد وافقوا على وضع القانون السويسري فوق القانون الدولي.

وكانت الحكومة السويسرية ومختلف الأحزاب السويسرية باستثناء حزب الشعب اليميني صاحب المبادرة، دعت إلى رفض المبادرة خاصة وأن الموافقة عليها كان سيترتب عليه مراجعة سويسرا لما يصل إلى 600 معاهدة دولية واتفاق تمثل سويسرا طرفا فيها وهو الأمر الذي كانت الحكومة السويسرية تعتبره تداعيا قد يؤثر على علاقات سويسرا مع دول العالم إضافة إلى تأثيره على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ظل الاتفاقات التي تربطهما ذلك بالإضافة إلى المخاوف من تأثر ذلك على سمعة سويسرا الدولية وكذلك احتمال تأثر الاقتصاد السويسري أيضا بالموافقة على المبادرة.
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