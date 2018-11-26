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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم سجود التلاوة وصلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
سجود التلاوة
سجود التلاوة
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب ؟»، أنه يُكره صلاة النوافل في هذه الأوقات: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة من بزوغها تقريبًا، وعند استواء الشمس في كبد السماء أي قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وأضافت أن الفقهاء اتفقوا على كراهة صلاة النوفل التي لا سبب لها في هذه الأوقات ، كما اتفقوا على جواز أداء الفرائض فيها ، ولكنهم اختلفوا في صلاة النفل التي لها سبب في هذه الأوقات كتحية المسجد وسجدة التلاوة فذهب الإمام الشافعي إلى جواز صلاتها في وقت الكراهة ، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك – رحمهما الله – إلى كراهة صلاة النفل في هذه الأوقات .

وتابعت: وعليه : فالأمر فيه سعة ، ولا يصح الإنكار في مثل هذه المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاء ؛ لأن من القواعد المعمول بها عند الفقهاء :« لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ».
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