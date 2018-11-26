البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بالقرآن والسُنة النبوية الشريفة، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بثلاثة أمور عند دخول المسجد.



وأوضح "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول هذه الأمور الثلاثة ، التسليم على النبي –صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بخمس كلمات هي: "الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"، وثالثًا قول هذا الدعاء عند الخروج: "الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ".



واستشهد بما ورد في سنن أبي داود، أنه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلّمْ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ لَيَقُلْ: الّلهُمّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: الّلهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ".