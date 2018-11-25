محمد المرشدي: اتحاد الصناعات يعمل بقانون 1958 والمتغيرات الاقتصادية أوجبت تغييره

قال محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.



وتابع المرشدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة صدى البلد «قانون اتحاد الصناعات الذي نعمل به حاليا صادر منذ عام 1958 »، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على استقلالية أعضاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات عن الدولة.



وأضاف المرشدي « مشروع القانون ينص على تخفيض عدد الأعضاء المسموح للدولة تعيينهم بغرف الصناعات من 5 أعضاء إلى 3 فقط، فضلا عن أن أعضاء اتحاد الصناعات هم المخول لهم انتخاب رئيس الاتحاد والوكيلين»، مشيرا إلى أن استقلالية الاتحاد عن الحكومة سيساعد على تلقيه منح من المؤسسات الدولية.