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5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
رشا عوني
عرض موقع "برايت سايت" أبرز العلامات التي تظهر على الجسم إذا كان بحاجة إلى فيتامين د والذي يؤثر بشكل مباشر على مناعة الجسم وقوة تحمله وتصديه للأمراض، فمن الشارع أن آشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د، لذلك ينصح الأطباء دومًابتعرض الأطفال وكبار السن إلى آشعة الشمس بشكل يومي لما لها فوائد على العظام والمناعة.

ووفقًا لـ"برايت سايت"، فهناك علامات أساسية إذا ظهرت عليكفهي تشير إلى حاجة الجسم إلى فيتامين د، وهي:

1- التعرق المفرط، فبالنسبة للأطفال إذا ظهر عليه تعرق زائد عن الحد الطبيعي فهذا يعني نقص فيتامين د ، وكذلك الكبار يظهر عليهم هذا العرض في صورة تعرق كثير بالرأس.

2-ألام العظام، فيؤدي نقص فيتامين د إلى إضعاف قدرة الجسم على وضع الكالسيوم في العظام مما يؤدي إلى تلين العظام وضعفه خاصة لكبار السن.

3-ألام العضلات، يؤثر فيتامين (د) ليس فقط على عظامنا ولكن على عضلاتنا أيضًا، فقد يسبب عدم وجود هذا الفيتامين ألم شديد في العضلات ، وضعف ، وانخفاض كتلة العضلات وضعف الانتعاش العضلي بعد النشاط البدني الشديد.

3-ضعف جهاز المناعة، حيث أن فيتامين (د) يلعب دورا كبيرا في دعم جهاز المناعة لدينا، مما يعرضنا للعدوى بأي فيروس بكل سهولة خاصة الأطفال.

4-التعب والضعف، فليس وحدها قلة النوم هي التي تسبب الكسل وقلة النوم، لكن لفيتامين د علاقة كبيرة حيث أظهرت الدراسات أنه مرتبط بالوهن والضعف العام في الجسم.

5-بطء التئام الجروح، فإذا شفيت جروحك ببطئ خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكر فعليك الانتباه إلى مستوى فيتامين د في الجسم.
5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د
5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د
5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د
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