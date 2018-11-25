تفاصيل جولة رئيس الوزراء لتفقد العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة بزيارة حي المال والأعمال، الذي تنفذه الشركة الصينية إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم والتي لها باع كبير في مجال بناء الأبراج المرتفعة التي تعرف بناطحات السحاب.



وأشار "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، إلي أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولي التي تضمن 20 برجا ذات استخدامات مختلفة، التي تتمثل في الاستخدامات الفندقية والإدارية والتجارية، لافتا إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي استمع إلي شرح من المكتب الاستشاري الذي يتابع تنفيذ المشروع.



وأضاف أن الشركة الصينية انتهت من تنفيذ 90% من أعمال الحفر، متابعا أن الدكتور مصطفي مدبولى أكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والاسراع بمعدلات العمل وزيادة المعدات والعمال في المواقع المختلفة.



وأكمل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفي مدبولي ذكر أنه سوف يتم تخصيص قطعة أرض للشركة الصينية في مدينة بدر لتنفيذ معسكر تدريبي للعمالة المصرية في مجال التشييد والبناء، لنقل الخبرات الصينية إلي العمالة المصرية.



وأوضح أنه عقب الانتهاء من زيارة حي المال والأعمال توجه رئيس الوزراء إلي الحي السكني الذي تنفذه وزارة الإسكان، لافتا إلي أنه تم حجز ألفي وحدة في الحي السكني، متابعا أنه تمت زيارة عدد من الفيلات التي يتم تنفيذها والتي سوف تطرح للمواطنين قريبا.



ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الى أن تمت زيارة حي جاردن سيتي الذي تنفذه وزارة الإسكان علي غرار الطراز الفرنسي.



