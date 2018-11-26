اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الـ 15 للثروة المعدنية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى".



