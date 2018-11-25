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أخبار العالم

ماكرون يبدأ في التراجع أمام تظاهرات السترات الصفراء

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
حسام رضوان
تراجع الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، عن موقفه تجاه متظاهري "السترات الصفراء" وهجومه عليهم، بتأكيده أن الحكومة يجب أن تقدم إجابة واضحة على غضب الناس من محدودي الدخل.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال ماكرون للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه يتعين على الحكومة تقديم إجابة واضحة وسط تكهنات بأنه سيطلب الأسبوع المقبل إجراء مشاورات بشأن مستويات المعيشة أو اقتراح إجراءات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار البنزين.

وأضافت الصحيفة أنه من الواضح وفقا لهوية ماكرون السياسية، انه لن يستسلم للاحتجاجات، لذا يظل من غير المتوقع أن يتراجع عن ضريبة المحروقات.

وأشارت إلى ان الحكومة الفرنسية تعهدت بعدم التراجع عن الضرائب الجديدة على المحروقات، والتي تسببت في اشتغال التظاهرات، واتهمت ماكرون بأنه رئيس للأغنياء ويتجاهل معاناة الطبقة الفقيرة.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إنه سيجتمع مع تجار التجزئة وشركات التأمين لتقييم التأثير الاقتصادي للاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف الوقود.

وحذر تجار التجزئة الفرنسيون من أن الاحتجاجات المطولة قد تضرب موسم التسوق في الكريسماس وتهدد فرص العمل.
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