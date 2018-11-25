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تعليم

إعلام الأزهر تستأنف المحاضرات الدراسية بعد انتهاء اختبارات الميدتيرم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
أنهت كلية الإعلام بجامعة الأزهر اختبارات الميدتيرم للفرق الثانية والثالثة والرابعة، والتي استمرت على مدار الأيام الماضية، وشهدت متابعة دورية من عميد الكلية الدكتور غانم السعيد ووكيلها الدكتور محمود الصاوي.

وأكد الصاوي أن الاختبارات انتهت أمس وتم استئناف المحاضرات بدءًا من اليوم بحضور أعضاء هيئة التدريس، في مختلف الفرق الدراسية.

وأوضح أن الكلية تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الدعم العلمي للطلاب سواء من خلال المواد الدراسية أو من خلال ورش العمل والتدريبات العملية.
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