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ديني

أمين الفتوى: الشك في عدد السجدات يبني على الأكثر في حالة واحدة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:09 م
السجود
السجود
أمل فوزي
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد السجدات، فهناك حالتان.

وأضاف «الورداني» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «التبس الأمر علي في عدد السجدات، فماذا أفعل؟، أنه إذا كان الشخص يعاني من الوسواس بشكل مستمر، وأقر الطبيب بأنه مصاب بوسواس قهري، ففيما يتعلق بالصلاة، ننصحه أن يبني ظنه على الأكثر، فإذا ما شك أنه سجد سجدتين أم واحدة أثناء الصلاة، فله أن يبني على أنه سجد سجدتين أي يبني ظنه على عدد السجدات الأكثر، حتى لا ندعم ما به من وساوس.

وأضاف: في حال كان الشخص طبيعيًا وليس موسوسًا، ونسى عدد السجدات التي قام بأدائها في الصلاة، أي أنه شك فيما إذا كانت هذه السجدة الأولى أم الثانية فله أن يبني على الأقل ، ويسجد سجدة إضافية، ثم يسجد للسهو، لافتًا إلى أن هذه من المواطن التي فيها شك، لذا عليه أن يبني على الأقل ثم يسجد للسهو.
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