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شاهد.. مكتبة مصر العامة بدمياط تستقبل حملة مكافحة فيروس سي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
استقبلت مكتبة مصر العامة بدمياط حملة مكافحة فيروس سي، لفحص عدد من روادها والكشف عليهم من الأمراض غير السارية.

وقال أكرم فياض، مدير مكتبة مصر العامة بدمياط، في بيان، اليوم الأحد، إن الحملة توفر العلاج بالمجان للمواطنين، مشيرا إلي أن هناك مشاركة إيجابية لها من قبل المواطنين.

وأوضح أن المبادرة تخلص مشاركة إيجابية لسكان محافظة دمياط، حيث يقومون بتوفير العلاج للمرضى.
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