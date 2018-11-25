وفد حركة فتح يصل القاهرة لاستكمال جهود المصالحة الفلسطينية

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم، الأحد، وفد من حركة فتح، قادمًا من رام الله في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسئولين المصريين لاستكمال جهود المصالحة الفلسطينية.





وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، ويضم أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، وروحي فتوح، ووصل الوفد قادمًا من رام الله عن طريق العاصمة الأردنية عمان.





وقال المتحدث الرسمي باسم فتح، عاطف أبو سيف، في تصريحات سابقة، إنه "من المبكر الحديث عن تقدم، قبل أن نستمع من مصر حول مخرجات ونتائج حواراتها مع حماس"، وعبّر عن أمله بأن تكون اللقاءات والحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين حماس ومصر "قد أثمرت عن إقناع حماس بإنهاء الانقسام والذهاب للمصالحة الحقيقية".