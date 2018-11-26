برلمانية: توجد دول خارجية لا تعلم عن معالم مصر السياحية شيء سوى الأهرامات

قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك العديد من المحميات الطبيعية والتي تمثل ثروة كبيرة للبلاد، مشيرة إلى أن أهم هذه المحميات هي محمية رأس محمد المتواجدة بجنوب سيناء.





وأضافت الشيخ خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن معظم المحميات التي تمتلكها مصر، لا توجد في دول أخرى ، مؤكدة على أهمية الحفاظ والاهتمام بها من قبل الدولة، ووضع قوانين من شأنها تضمن عدم التعديات عليها من قبل بعض الأشخاص.





وشددت عضو اللجنة البيئية بالبرلمان، على ضرورة التوعية السليمة في الحفاظ عليها، وتعريف المجتمع، بالتحديات التي تواجه البيئة، ووضع حلول لها، مضيفة أنه لابد من الترويج لهذه المحميات الطبيعية لدينا، لأن هناك العديد من مواطني الدول الخارجية لا تعلم عن معالم مصر ومزاراتها شىء سوى الأهرامات وأبو الهول.





وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قالت إن حلم تطوير محمية رأس محمد بدأ منذ عشر سنوات، وهي بداية لتطوير محمية واحدة من أصل 30 محمية، والآن حققنا ذلك من خلال دراسة العديد من المحميات في جنوب أفريقيا والأردن، للسير على نهجهما في الحفاظ علي مواردنا الطبيعية واستدامتها، وبدأنا بعمل كثير من الدراسات للوصول إلى تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفريات المختلفة والتعامل بمصطلح التنوع البيولوجي داخل المحمية.