ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: توجد دول خارجية لا تعلم عن معالم مصر السياحية شيء سوى الأهرامات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
ثريا الشيخ عضو لجنة
ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب،
القسم السياسي
قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك العديد من المحميات الطبيعية والتي تمثل ثروة كبيرة للبلاد، مشيرة إلى أن أهم هذه المحميات هي محمية رأس محمد المتواجدة بجنوب سيناء.

وأضافت الشيخ خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن معظم المحميات التي تمتلكها مصر، لا توجد في دول أخرى، مؤكدة على أهمية الحفاظ والاهتمام بها من قبل الدولة، ووضع قوانين من شأنها تضمن عدم التعديات عليها من قبل بعض الأشخاص.

وشددت عضو اللجنة البيئية بالبرلمان، على ضرورة التوعية السليمة في الحفاظ عليها، وتعريف المجتمع، بالتحديات التي تواجه البيئة، ووضع حلول لها، مضيفة أنه لابد من الترويج لهذه المحميات الطبيعية لدينا، لأن هناك العديد من مواطني الدول الخارجية لا تعلم عن معالم مصر ومزاراتها شىء سوى الأهرامات وأبو الهول.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قالت إن حلم تطوير محمية رأس محمد بدأ منذ عشر سنوات، وهي بداية لتطوير محمية واحدة من أصل 30 محمية، والآن حققنا ذلك من خلال دراسة العديد من المحميات في جنوب أفريقيا والأردن، للسير على نهجهما في الحفاظ علي مواردنا الطبيعية واستدامتها، وبدأنا بعمل كثير من الدراسات للوصول إلى تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفريات المختلفة والتعامل بمصطلح التنوع البيولوجي داخل المحمية.

loading...

ترشيحاتنا

أحمد أيوب: لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي

أيوب: لا أعلم شيئا عن صفقات بيراميدز الـ5.. وأنطوي سيفيد الفريق

عامل يهشم رأس مقاول بشوكة لودر ويدفنه بصحراء أكتوبر انتقاما لكرامته

شاهد.. اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات

أحمد أيوب: أنطوي أمامه فرصة تاريخية في مصر

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

أحمد أيوب يكشف عن الضرر الوحيد بعد الرحيل عن بيراميدز

أحمد أيوب: لا وجه مقارنة بين حسام البدري وكارتيرون

إيدن هازارد يكشف حقيقة إمكانية انتقاله لـ ريال مدريد من خلال تلفزيون فرنسا

أبرزهن نجوى كرم وماجدة الرومي.. مشاهير تعرضن للعنف على يد أزواجهن

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

روسيا تستخدم الأسلحة لإيقاف 3 سفن أوكرانية بالبحر الأسود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟