نائب يشيد بجهود وزارة البيئة في الاهتمام بالمحميات الطبيعية

أشاد النائب صلاح عيسي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والحفاظ على محميات مصر الطبيعية، مشيرا إلى أنه لم يسبق الاهتمام بها من قبل مثل الآن.





وأضاف عيسي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب توقيع اتفاق وتعاون مشترك بين وزارة البيئة والسياحة والتعليم وعدد من الوزارات، وذلك حتي يتم وضع خطط يتم دراستها بطريقة جيدة، تضمن تنظيم حملات توعية للحفاظ على البيئة، وعقد مؤتمرات توضح أهم القضايا في الشئون البيئية، والترويج لمعالمنا البيئية سياحيا.





وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن بعض الدول لا توجد بها سوى محمية طبيعية واحدة ، وعلي الرغم من ذلك تقوم بالترويج لها علي نحو كبير وبطريقة منظمة، مؤكدا علي دور الإعلام في القيام بهذا العمل على أكمل وجه وتكثيف الحملات الدعائية.



