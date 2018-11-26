نائب يشيد بجهود وزارة البيئة في الاهتمام بالمحميات الطبيعية

أشاد النائب صلاح عيسي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والحفاظ على محميات مصر الطبيعية، مشيرا إلى أنه لم يسبق الاهتمام بها من قبل مثل الآن.
وأضاف عيسي في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب توقيع اتفاق وتعاون مشترك بين وزارة البيئة والسياحة والتعليم وعدد من الوزارات، وذلك حتي يتم وضع خطط يتم دراستها بطريقة جيدة، تضمن تنظيم حملات توعية للحفاظ على البيئة، وعقد مؤتمرات توضح أهم القضايا في الشئون البيئية، والترويج لمعالمنا البيئية سياحيا.
وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، إلى أن بعض الدول لا توجد بها سوى محمية طبيعية واحدة، وعلي الرغم من ذلك تقوم بالترويج لها علي نحو كبير وبطريقة منظمة، مؤكدا علي دور الإعلام في القيام بهذا العمل على أكمل وجه وتكثيف الحملات الدعائية.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قالت إن حلم تطوير محمية رأس محمد بدأ منذ عشر سنوات، وهي بداية لتطوير محمية واحدة من أصل 30 محمية، والآن حققنا ذلك من خلال دراسة العديد من المحميات في جنوب أفريقيا والأردن، للسير على نهجهم في الحفاظ علي مواردنا الطبيعية واستدامتها، وبدأنا بعمل كثير من الدراسات للوصول إلى تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفريات المختلفة والتعامل بمصطلح التنوع البيولوجي داخل المحمية.