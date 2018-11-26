أهالي قرى البحيرة: مياه الأمطار عزلتنا عن المدينة.. والمسئولون يهتمون بالحضر فقط .. والطقس السيئ يعيق وصول التلاميذ لمدارسهم.. صور

مياه الأمطار تحاصر المنازل والوحدات الصحية بالبحيرة وسط تقاعس المسؤولين

غرق شوارع القرى بمياه الأمطار والمواطنون عاجزون عن قضاء احتياجاتهم



تسببت نوة سقوط المياه التي شهدتها البلاد منذ مساء يوم الخميس إلى يوم الجمعة في غرق شوارع مدن وقرى محافظة البحيرة بمياه الأمطار وحولتها لبرك ومستنقعات، وقام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق بمتابعة شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها بجميع المدن متناسين القرى التي عزلتها مياه الأمطار التي أعاقت سير المواطنين الحركة المرورية للسيارات.



موقع "صدى البلد" يرصد مشاكل المواطنين ومطالبهم لعرضها على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ففي قرية المجد بمركز الرحمانية أكد محمد سعيد أحد أهالي القرية على غرق فناء مدرسة كفر محلة داود بمياه الأمطار، مشيرا إلى الاتصال بمجلس المدينة لإرسال سيارة لشفط مياه الأمطار من فناء المدرسة حفاظا على النظافة وحرصا على حياة التلاميذ ولم يتم الاستجابة حتى الآن.



كما اشتكى محمد عمر، من أهالي قرية القهوقية بمركز الرحمانية من محاصرة مياه الأمطار لمسجد القرية والتي تعيق المصلين عن أداء الصلاة، مشيرا إلى تحول الشارع المؤدي لمقابر القرية إلى مستنقع من المياه، مناشدا رئيس مجلس القرية ورئيس المدينة بسرعة التدخل لشفط مياه الأمطار التي تحيط بمسجد القرية وطريق المقابر.



وفي نفس السياق، اشتكى أهالي قرية "كوم القناطر" بمركز أبو حمص، ومن سوء حالة الرصف لمدخل القرية والذي تم حفره لدخول الصرف الصحي منذ عام 2009، ولم يستكمل حتى الآن مشيرا إلى غرق مدخل القرية بسبب سقوط الأمطار مما أدى إلى اعاقة أهالي القرية في قضاء احتياجاتهم.



وفي قرية "بلقطر الشرقية" بمركز أبو حمص، منعت مياه الأمطار المحيطة بالمدرسة دخول التلاميذ إلى المدرسة التي حاصرتها مياه الأمطار.



أما عادل رجب، من قريه "البهي" مجلس قريه "صفط الحرية" للتابعة للوحدة المحلية لمركز ايتاي البارود يستغيث بالمسؤولين بمجلس المدينة والمحافظة لشفط مياه الأمطار المحيطة بالوحدة الصحية بالقرية والتى تعوق الموظفين فى الوصول لعمله.



أما خالد الناقوري يقول إن مياه الأمطار أغلقت شارع مدرسة كفر خليفة الناقوري التابعة لمجلس قرية "معنيا" مطالبا بسرعة شفط مياه الأمطار رحمة بالتلاميذ وحرصا على سلامتهم.



وفي شبراخيت يطالب أسامة المكاوي، بشفط مياه الأمطار من شارع الإدارة التعليمية لتسهيل وصول الموظفين لعملهم ولتسيير الحركة المرورية متسائلا أين المسؤلين و عمال النظافة.



ويطالب الأهالي بمدن وقرى اللواء هشام آمنه محافظة البحيرة بالاهتمام بالقرى والمدارس خاصة في أوقات سقوط الأمطار التي تعزلهم تماما عن المدينة والتشديد على رؤساء مجالس القرى ورؤساء الوحدات المحلية لقيامهم بتكليف مسؤولي الصرف برفع شفط مياه الأمطار من القرى والمدارس المتواجدة بها.



ويطالب أيضا أهالي المدن بالاهتمام برفع المياه ومخلفات الأمطار من الشوارع الجانبية والمتفرعة من الشوارع الرئيسية مثل اهتمامهم بالشوارع الرئيسية.