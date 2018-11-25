أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل محاولة اغتياله وقت حكم جماعة الإخوان، قائلا: "فيه ولد اسمه أبو القاسم منصور معتقل الآن، اعترف أنه كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها".



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية الأسبق هاتفني في إحدى المرات وكنت وقتها أقدم برنامجًا في راديو مصر، وسألني عن مكان تواجدي ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المنطقة".



وتابع: "اللواء محمد إبراهيم أخبرني بأنهم نجحوا في القبض على بعض العناصر الإرهابية التي ترصد تحركاتي وتستهدف اغتيالي، وقال: "لم يقلقني ذلك لأنني على ثقة في أمن مصر، وربنا محدد لكل واحد ساعة".