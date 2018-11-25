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أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:40 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل محاولة اغتياله وقت حكم جماعة الإخوان، قائلا: "فيه ولد اسمه أبو القاسم منصور معتقل الآن، اعترف أنه كان يرصد تحركاتي والأماكن التي أتردد عليها".

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية الأسبق هاتفني في إحدى المرات وكنت وقتها أقدم برنامجًا في راديو مصر، وسألني عن مكان تواجدي ونصحني بعدم الخروج حتى يتم تأمين المنطقة".

وتابع: "اللواء محمد إبراهيم أخبرني بأنهم نجحوا في القبض على بعض العناصر الإرهابية التي ترصد تحركاتي وتستهدف اغتيالي، وقال: "لم يقلقني ذلك لأنني على ثقة في أمن مصر، وربنا محدد لكل واحد ساعة".
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