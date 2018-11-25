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أخبار العالم

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:23 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام رضوان
اتهمت البحرية الأوكرانية، اليوم الأحد، روسيا بفتح النار على إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت البحرية الأوكرانية في بيان لها إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء في بحر آزوف عندما بدأ خفر السواحل الروسي بعمل عدواني بشكل علني.

وأضافت "بي بي سي"، أن روسيا ألقت باللوم على الأوكرانيين بالتسبب في وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن روسيا كانت قد بنت جسرا فوق منطقة الدخول والخروج الوحيدة من وإلى بحر آزوف.
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