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التضامن تكشف عن الأسر التي يتم استبعادها من مظلة الحماية الاجتماعية.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:32 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الدكتورة نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن هناك بحث يتم إجراءه لقياس الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، لتحديد الأسر المستحقة لمظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت "القباج"، خلال استضافتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عوامل كثيرة تدلل علي فجوة المستوى المعيشي للأسرة، لافته إلي أن هناك عوامل يتم استخدامها لاقصاء الأسر من مظلة الحماية الاجتماعية، مثل الأسر التي لديها سيارة حديثه أو جرار زراعي، وكذلك الأسر التي لديها عقار غير محل سكنها.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أنه في قياس الأسر يتم النظر إلي الأصول التي تمتلكها الأسرة، متابعه أنه إذا كان أولاد الأسرة في مدارس خاصة أو الأسر التي لديها حيازة زراعية أكثر من نصف فدان سواء تزرعها بنفسها أو يتم تأجيرها ففي هذه الحالات فإن هذه الأسر لا تستحق لمظلة الحماية الاجتماعية.
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