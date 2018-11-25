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الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:55 م
قافلة علاجية بقرية
قافلة علاجية بقرية الجعافرة
همت الحسينى
أنهت القافلة الطبية الشهرية التي نظمها القطاع الصحي بمحافظة الدقهلية عملها بقرية الجعافرة بمركز ميت سلسيل، اليوم الأحد، حيث قامت بالكشف على 1268 مريضا في مختلف التخصصات، وتم خلال القافلة استصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل 20 مريضا إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، في بيان، إن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية حيث تم الكشف على 74 في عيادة الجراحة، 256 أطفال، 134 جلدية ،141 عظام، وفي أمراض النساء وتنظيم الأسرة تم الكشف على 113، وفي الأمراض الباطنة 351، والأسنان 80، وفي الأنف والأذن والحنجرة 119.

كما تم إجراء تحليلات لـ102 مريض وتحليل الطفيليات لـ80، وعمل 28 أشعة عادية، 42 أشعة موجات صوتية وتم الكشف المبكر على أمراض الضغط والسكر لنحو 125 مريضًا.

وعقدت القافلة 27 ندوة تثقيفية عن مختلف الأمراض، وأضاف مكي أن القافلة ضمت 80 طبيبا وأعضاء هيئة تمريض وفنيين وإداريين وعمال وتعد الأضخم من نوعها، واستمرت على مدى يومين رغم الظروف الجوية السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن الدقهلية خلال الأيام الأخيرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن سعادته بالإنجازات التي حققتها القافلة واشاد بالجهود التي بذلها أعضاؤها، وقال إنه تلقى والعاملون بالقطاع الصحي بالدقهلية رسالة شكر من وزارة الصحة للأداء الجيد للقافلة وفريق الإشراف والعاملين بها على الجهد الكبير الذي بذلوه لخدمة أبناء الجعافرة.

وأكد "شاروبيم" على استمرار هذه القوافل في قرى الدقهلية خاصة تلك التي يعاني أبناؤها من عدم وجود وحدات صحية أو وجودها مع بعدها السكاني منه.
الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل
الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل
الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل
الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل
الكشف على 1268 مواطنا في قافلة علاجية بقرية الجعافرة بميت سلسيل
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