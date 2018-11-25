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رياضة

مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:28 م
عادل عبد الرازق -
عادل عبد الرازق - المدير الفني لفريق شباب العين
أحمد سالم
قاد المدرب المصري عادل رجب عبد الرازق، فريق شباب نادي العين السعودي لـ التتويج بكأس بطولة دوري أندية منطقة الباحة لدرجة الشباب لكرة القدم.

وتغلب شباب العين تحت الإدارة الفنية للمصري عبد الرازق، على حامل اللقب نادي الباحة بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

بهذه النتيجة حقق نادي شباب العين إنجازا غاب عن الفريق 5 سنوات، وذلك بصعوده لدوري المملكة ليخوض غمار مسابقة الشباب الأولى في السعودية ضمن 32 فريقا يتنافسون على اللقب.

وقال المدير الفني عادل عبد الرازق لـ صدى البلد إنه يدين بالشكر لمجلس إدارة نادي العين رئيسا وأعضاء على الدعم المتواصل خلال التصفيات والثقة التي منحوها لـلاعبين وكذلك جمهور العين الذي ساند الفريق في كل مناسباته الهامة.

وأوضح أن مسيرة الإعداد للمرحلة الجديدة لن تتأخر كثيرا حيث إن اللاعبين متحمسون لتحقيق نتائج أكثر إيجابية خلال منافسات دوري المملكة لتشريف منطقة الباحة التي ينتمي إليها الفريق.

يذكر أن عادل عبد الرازق عمل مدربا سابقا في أكاديمية الزمالك والمقاصة في مصر، قبل أن ينتقل لتدريب فريقي الشباب والناشئين في نادي العين السعودي.
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة
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