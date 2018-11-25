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فن

خالد الحجر: فيلم جريمة الإيموبيليا يكشف عن جريمة قتل حقيقية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
محمد نبيل - شروق إبراهيم
كشف المخرج خالد الحجر، عن سبب اختيار اسم عمارة "الإيموبيليا" الشهيرة ووضعه في اسم فيلم "جريمة الإيموبيليا"، موضحًا أن السبب لوقوع جريمة قتل حدثت لكاتب شهير بتلك العمارة.

وجاء حديثه عقب عرض الفيلم لأول مرة ضمن الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد اختياره رسميًا خارج المسابقة.

وتدور أحداث الفيلم داخل عمارة "الإيموبيليا" السكنية الشهيرة التي تم بناؤها نهاية ثلاثينيات القرن الماضي في وسط القاهرة، وسكنها العديد من المشاهير ونجوم الفن والمجتمع، ومنهم نجيب الريحاني، والموسيقار محمد عبدالوهاب، وأنور وجدي، وليلى مراد. 

أحداث الفيلم عن شخصية أحد سكان العمارة والتي حدثت فيها جريمة قتل.

"جريمة الإيموبيليا" يشارك في بطولته ناهد السباعي، وطارق عبدالعزيز وهاني عادل، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.

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