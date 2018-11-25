بنك التعمير يسلم الطالبة الأولى في الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء جهاز تابلت

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مساء اليوم، تكريم بنك التعمير والإسكان للطالبة علياء سمير محمد الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بمجموع 279 درجة، وذلك بحضور مصطفى الزغبي وكيل المديرية وسمير محمد ولي أمر الطالبة .



قام المحاسب وائل رأفت مدير عام فرع بنك الإسكان والتعمير بشرم الشيخ نائبا عن المحاسب فتحي السباعي محروس رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتسليم علياء سمير محمد الطالبة بمدرسة السيدة خديجة أم المؤمنين بطور سيناء جهاز تابلت وشهادة تقدير .



من جانبه هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة على تفوقها المشرف وطالبها باستمرارها في تفوقها وتحديد هدفها، مشيرا إلى أن النظام الجديد يهتم ببناء الشخصية واكتشاف المواهب وبناء جيل قادر على الابتكار مؤكدا أن مصر لديها جيل جديد متمكن من أدواته .



ولفت الى أن الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس هم الورقة الرابحة للاقتصاد المصري وبالتالي يجري العمل على جعلهم مبتكرين .



وأضاف أن الإعلام له دور أساسي في تطوير التعليم من خلال إنتاج برامج تربوية تستهدف تطوير مهارات الأطفال.



