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تعليم

ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
اختتمت إدارة النشاط الرياضى برعاية الشباب بجامعة أسوان، منافسات الدورى الرياضى لطلبة وطالبات كليات الجامعة فى ألعاب خماسى كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حنان عبد المنعم عوض، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه صرح حاتم يسرى، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسوان، بأن عدد المشاركين فى الدورة بلغ 280 طالبًا وطالبة، حيث أقيمت الدورة بمركز شباب مدينة أسوان، واستمرت لمدة 4 أيام بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، وكانت جميع المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وأوضح أن فريق طلبة كلية الحقوق فاز بالمركز الأول فى خماسى القدم، بينما فاز فريق الطالبات بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول أيضًا فى نفس اللعبة، وفاز بالمركز الأول فى دورى الكرة الطائرة فريق الطالبات فريق مختلط من طالبات كلية الحقوق والتجارة.

وأضاف أن الطالب عمر رجب حسن بكلية التجارة فاز بالمركز الأول فى منافسات تنس الطاولة، بينما فاز الطالب مصطفى جابر عبد الصبور فى كلية تجارة بالمركز الثانى، وجاء الطالب أحمد محمد أحمد كلية الهندسة فى المركز الثالث.

وفى منافسات التنس للطالبات فازت الطالبة نرمين سيد جمعة تربية رياضية بالمركز الأول، وإيمان البدرى عطيتو كلية تجارة بالمركز الثانى، وآية عيد أحمد كلية طب بالمركز الثالث.

ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور
ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور
ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور
ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور
ختام منافسات الدوري الرياضي لطلاب جامعة أسوان ..صور
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