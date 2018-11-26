انطلاق فعاليات اليوم الصحي لنقابة المهندسين بالبحيرة

تنظم لجنة الرعاية الصحية بفرع نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس إسلام حشيش اليوم الإثنين "يوم صحى" مجانا للمهندسين واسرهم ولأهالي مدينة دمنهور بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من خلال الكشف فى عيادات المهندسين التخصصية بشارع شجرة الدر خلف المعهد الديني.



وأوضح المهندس أيمن الوسيمى مقرر اللجنة الصحية بفرع نقابة المهندسين بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يتم من خلال الكشف على المرضى من المهندسين واسرهم واهالى مدينة دمنهور بالعيادات التخصصية للمهندسين التى يتوافر فيها استشارين فى مجال "الامراض الصدر ،أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، جلدية، اطفال عظام، نساء وتوليد".



وأضافت المهندسة امل الحصافى خليفه عضو لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين ان برنامج اليوم الصحى للمهندسين يتضمن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية "للكشف عن مرض فيروس سى والأمراض غير السارية" فى اطار المشاركة فى تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة التى تشهدها محافظة البحيرة منذ أول شهر أكتوبر الماضي ولمدة شهرين.