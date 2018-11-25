وزير الاتصالات يكشف خطة تدريب 10 آلاف شاب على الألعاب والتطبيقات الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق تكليفا خلال مؤتمر شباب العالم بمدينة السلام "شرم الشيخ" لوزارة الاتصالات بتولي تعليم 10 آلاف شاب في 3 سنوات على العمل على الألعاب والتطبيقات الرقمية وليس فقط تدريبهم.



وأوضح طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن التدريب يقوم علي مدربين متمرسين بشكل التعليم التقليدي، بالإضافة إلي مجموعة من الدورات الجارية على المنصات الرقمية المعدة لهذا الغرض.



وتابع، أن التدريب الرقمي متاح للجميع، وقد يخضع الملتحقون بالتدريب الذاتي على بعض الاختبارات تقوم بها وزارة الاتصالات وتعلن عنها بمواعيد مسبقة لانتقاء الشباب والشركات المتوفر لديها الإمكانيات والقدرات المطلوبة.