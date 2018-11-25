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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الدولة غير قادرة على حماية الأطفال من التكنولوجيا الضارة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:37 م
اللواء محمد الرشيدي،
اللواء محمد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع التكن
حسام الحارتي
قال اللواء محمد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع التكنولوجيا، إنه يمكن أن تنحدر أطفال المجتمع المصري، إلى مسير الموت والجرائم، من خلال الألعاب الإلكترونية.

وأضاف في "تصريحات تلفزيونية"،  أن هناك قصورا من الدولة تجاه الحفاظ أطفال الدولة من الألعاب الالكترونية، بالإضافة إلى عدم وعي الأسرة المصرية في الحفاظ على أولادهم من الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن لعبة "pupg" ، التي انتشرت مؤخرا ، تعمل على تعايش الخيال معها وتنفيذها في الواقع ، مضيفا ان ادمان الانترنت أصبح مرض نفسي ، يتواجد بين جميع المواطنين بكل الفئات العمرية.

ونوه إلى أن الدولة المصرية قامت بإصدار قانون مكافحة تكنولوجيا المعلومات ، ولكن يتم تصدير تلك الألعاب من الخارج ، وتعوق الدولة المصرية عن منعها. 
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