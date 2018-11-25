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محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:49 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، الأحد، أول اجتماع مع ممثلي 26 حزبًا بمحافظة الدقهلية أعلن خلاله عن ترحيبه بجميع الحاضرين، كما أعلن عن ترحيبه بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب.

وقال محافظ الدقهلية، إن بابه مفتوح للجميع لعرض المشكلات العامة والتي يعاني منها المواطنون من أبناء الدقهلية.

وقدم عدد من الحاضرين، الشكر لمحافظ الدقهلية؛ على دعوتهم إلى الاجتماع، وطالبوا باستمرار هذا التقليد الجديد، وعرض الحاضرين عددًا من المشكلات العامة في مقدمتها إنشاء مركز الإدمان في محافظة الدقهلية لخدمة أبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وردًا على أحد الحاضرين نفى محافظ الدقهلية ما يتم ترديده حول تحصيل شرطة المرافق لأي رسوم، وأوضح "شاروبيم"، أن ما يتم تحصيله عن طريق مجالس المدن والوحدات المحلية مقابل الإشغالات في الشوارع من قبل القائمين بالبناء.

ووجه أحد الحاضرين الشكر للمحافظ على تأشيراته التي تنص على أن يتم حل المشكلات وفقا للقواعد والقانون والتي لا تسمح بالاستثناءات أو تمييز مواطن عن آخر.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بممثلي الأحزاب ..صور
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