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أخبار العالم

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:51 م
الصورة من : بي بي
الصورة من : بي بي سي فارسي
حسام رضوان
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الزلزال الذي ضرب المناطق الغربية من إيران أسفر عن إصابة 170 شخصًا على الأقل.

ونقلت عن معهد الزلازل الأمريكي، أن هزة أرضية بقوة 6.3 وقع قرب الحدود الغربية مع العراق، جنوب غرب مدينة سربل بمحافظة كرمانشاه.

وأضافت أن عمق الزلزال يصل إلى 10 كم.

فيما نفى التلفزيون الرسمي الإيراني وقوع قتلى بسبب الزلزال.

وقال مسئولو الطوارئ بالمحافظة إن الإصابات ناتجة عن التدافع.

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور
ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور
ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور
ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور
ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور
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