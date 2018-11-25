ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور





قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الزلزال الذي ضرب المناطق الغربية من إيران أسفر عن إصابة 170 شخصًا على الأقل.ونقلت عن معهد الزلازل الأمريكي، أن هزة أرضية بقوة 6.3 وقع قرب الحدود الغربية مع العراق، جنوب غرب مدينة سربل بمحافظة كرمانشاه.وأضافت أن عمق الزلزال يصل إلى 10 كم.فيما نفى التلفزيون الرسمي الإيراني وقوع قتلى بسبب الزلزال.وقال مسئولو الطوارئ بالمحافظة إن الإصابات ناتجة عن التدافع.