ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة اصطدام سيارة بطفل عمره عامين وأمه أثناء سيرهما بالشارع، لينجوا بأعجوبة دون وقوع أي إصابات.

ويوضح فيديو سجلته كاميرات المراقبة، سيارة تدهس سيدة وطفلها من الخلف في مشهد أصاب المارة بالذعر.

وبدا على الطفل وأمه بأنهما غير مدركين تمامًا مجيء سيارة مسرعة من الخلف، قبل أن تصدمهما بلحظات، حيث وقع الحادث في منطقة دارامبوري في ماديا براديش في الهند يوم الخميس ، 22 نوفمبر.

وحاول العاملون بمتجر قريب من الواقعة ، إيقاف السيارة دون جدوى ، تم نقل الأم والطفل إلى مستشفى حكومي قريب حيث تلقيا رعاية طبية.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف المخطط والمحرض الرئيسي على اغتيال الشهيد هشام بركات

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

وزير التعليم يشرح كيفية احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

شاهد.. أول توك توك كابورليه في مصر.. يحتوي على حوض سمك وشاشة عرض

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

الداخلية تواصل التضحية من جديد.. سيارة نقل تدهس ضابطين فى كمين على الطريق الإقليمى بالعياط.. وأحدهما قبل وفاته: اللهم اغسلني بدمي.. صور

الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

سعد الدين الهلالي يثير جدلا.. والإفتاء: أحكام المواريث لا تخضع للاجتهاد

إيدن هازارد يكشف حقيقة إمكانية انتقاله لـ ريال مدريد من خلال تلفزيون فرنسا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات أولى ثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

مصطفى بكري: مصر بكل فصائلها تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد حكيم العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟