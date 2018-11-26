شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

كشفت لقطات صادمة لحظة اصطدام سيارة بطفل عمره عامين وأمه أثناء سيرهما بالشارع، لينجوا بأعجوبة دون وقوع أي إصابات.



ويوضح فيديو سجلته كاميرات المراقبة، سيارة تدهس سيدة وطفلها من الخلف في مشهد أصاب المارة بالذعر.



وبدا على الطفل وأمه بأنهما غير مدركين تمامًا مجيء سيارة مسرعة من الخلف، قبل أن تصدمهما بلحظات، حيث وقع الحادث في منطقة دارامبوري في ماديا براديش في الهند يوم الخميس ، 22 نوفمبر.



وحاول العاملون بمتجر قريب من الواقعة ، إيقاف السيارة دون جدوى ، تم نقل الأم والطفل إلى مستشفى حكومي قريب حيث تلقيا رعاية طبية.